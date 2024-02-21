Лавина заблокировала дорогу в ВКО
Сегодня, 10:32
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Сегодня, 10:32Сегодня, 10:32
216Фото: МЧС
В Катон-Карагайском районе ВКО произошел сход лавины. Жертв и разрушений нет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.
По информации ведомства, лавины полностью перекрыли дорогу.
"21 февраля около 8:40 в Катон-Карагайском районе на 436 км автодороги республиканского значения "Усть-Каменогорск - Рахмановские ключи" в связи обильным выпадением осадков произошел самопроизвольный сход снежной лавины общим объемом 7600 м3", - говорится в сообщении.
Жертв и разрушений нет. Ведется расчистка дорожными службами.
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