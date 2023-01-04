Лавина сошла в районе "Шымбулака" в Алматы

Фото: ДЧС Алматы

В Алматы, в районе "Эдельвейс", произошел самопроизвольный сход снежной лавины в лавиносборе №17 объемом около 700 кубических метров, передает BaigeNews.kz. Сошедшие массы снега остановились на дороге "Шымбулак-Туюк су", перекрыв её. Жертв, пострадавших и разрушений нет, сообщили в ДЧС города. Очистка автодороги проведена силами АГЭТУ ГУ "Казселезащита".

"На основании штормового предупреждения от РГП "Казгидромет" №1 от 04 января 2023 года, в связи с выпадением значительных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в горах Алматы (в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы) возможны сходы снежных лавин. Для обеспечения безопасности населения , дороги и различные маршруты на Большое Алматинское Озеро и Шымбулак в настоящее время закрыты. Выставлены блок-посты. Организованы агитационно-профилактические мероприятия на пропускных пунктах ВСК "Медеу", Урочище Алмарасан и на ГЛК "Шымбулак", где посетителям при продаже билетов на кассе вручаются памятки "Действия при лавине", -

Горожан и туристов попросили воздержаться от походов в горы, остерегаться крутых заснеженных склонов и не выходить за пределы ограждений на горнолыжных курортах.

По информации ДЧС, по Алматинскому региону имеются 165 лавиноопасных участков, из них наибольшую опасность для жителей и туристов города представляют 18 лавиноопасных участков, расположенных в районе ВСК "Медео", ГЛК "Шымбулак" и Большого алматинского озера.