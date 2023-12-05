Лауреатов премии "Волонтёр года" наградили в Астане
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Казахстанские и зарубежные волонтёры стали обладателями международной премии в Астане. На церемонии вручения наград побывал корреспондент BaigeNews.kz.
Премию "Волонтёр года" учредили для поощрения и стимулирования людей и организаций, внёсших значительный вклад в решение социальных и общественных задач.
За награды в 15 социально-значимых номинациях боролись свыше 150 претендентов. Из них первый тур прошли чуть больше сотни. В итоге комиссия определила 47 победителей.
По словам вице-министра культуры и информации Данияра Кадирова, волонтёры сегодня задействованы во всех сферах жизни.
"Волонтёры в нашей стране помогают людям при чрезвычайных ситуациях, семьям из социально-уязвимых слоёв населения, экологии и даже животным. В наше время люди, особенно молодёжь, считают себя гражданами мира. И если лет 20 назад люди выживали, сегодня они думают глобально. Я считаю, именно милосердие побуждает людей становится волонтёрами", - сказал Кадиров.
Руководитель волонтёрского движения из Текели Холида Кусаинова стала обладателем премии в номинации "За активное участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций". Она вспомнила, как начинала свой путь.
Сегодня делать мир лучше ей помогают 50 человек. Все они - активные жители города. Помощь оказывают даже в поиске людей.
"Расскажу такой случай. Человек пропал с горах, заблудился. Получил травму. Шесть дней находился без еды. Соорудил себе шатёр возле реки. И после обращения родственников мы приступили вместе с МЧС к поискам. Нашли его живым и здоровым", - рассказала Холида Кусаинова.
Ежегодно волонтеры помогают спасти десятки человек.
В Казахстане зарегистрированы свыше 600 волонтёрских организаций. А число неравнодушных граждан превышает 250 тысяч и постоянно увеличивается.
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