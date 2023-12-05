Лауреатов премии "Волонтёр года" наградили в Астане

Казахстанские и зарубежные волонтёры стали обладателями международной премии в Астане. На церемонии вручения наград побывал корреспондент BaigeNews.kz.

Премию "Волонтёр года" учредили для поощрения и стимулирования людей и организаций, внёсших значительный вклад в решение социальных и общественных задач.

За награды в 15 социально-значимых номинациях боролись свыше 150 претендентов. Из них первый тур прошли чуть больше сотни. В итоге комиссия определила 47 победителей.

По словам вице-министра культуры и информации Данияра Кадирова, волонтёры сегодня задействованы во всех сферах жизни.

"Волонтёры в нашей стране помогают людям при чрезвычайных ситуациях, семьям из социально-уязвимых слоёв населения, экологии и даже животным. В наше время люди, особенно молодёжь, считают себя гражданами мира. И если лет 20 назад люди выживали, сегодня они думают глобально. Я считаю, именно милосердие побуждает людей становится волонтёрами", - сказал Кадиров.

Руководитель волонтёрского движения из Текели Холида Кусаинова стала обладателем премии в номинации "За активное участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций". Она вспомнила, как начинала свой путь.

Сегодня делать мир лучше ей помогают 50 человек. Все они - активные жители города. Помощь оказывают даже в поиске людей.

"Расскажу такой случай. Человек пропал с горах, заблудился. Получил травму. Шесть дней находился без еды. Соорудил себе шатёр возле реки. И после обращения родственников мы приступили вместе с МЧС к поискам. Нашли его живым и здоровым", - рассказала Холида Кусаинова.

Ежегодно волонтеры помогают спасти десятки человек.

В Казахстане зарегистрированы свыше 600 волонтёрских организаций. А число неравнодушных граждан превышает 250 тысяч и постоянно увеличивается.