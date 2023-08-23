Кызылординцы с инвалидностью столкнулись с ограничениями

В Кызылорде остро ощущается нехватка инватакси. Сейчас в областном центре услугу такси для инвалидов обеспечивает всего пять автомашин, у четырех из них имеются специальные электроподъемники. По словам самих получателей услуг, они вынуждены за неделю вперед заказывать транспорт, при этом нет никаких гарантий, что машина приедет вовремя, передает корреспондент BaigeNews.kz.

На сегодняшний день в Кызылординской области проживают более 31 тысячи человек с инвалидностью, 650 из них нуждаются в услугах инватакси. Однако количество спецтранспорта не хватает, чтобы обеспечить комфортное передвижение.

Кызылординка Зауре Уксимбаева - инвалид І группы с рождения. Несмотря на проблемы со здоровьем, она ведет активный образ жизни. Несколько лет назад девушка окончила университет по специальности "Журналистика". Сейчас в основном работает на дому, в случаи необходимости Зауре пользуется услугами инватакси. Однако чаще ей приходится добираться до нужного места своими силами.

"Нас просят заказывать инватакси за неделю вперед. Однако откуда мы знаем, что произойдет через неделю и куда нам надо будет поехать. Я часто обращаюсь услугам частных водителей, но не все автомашины мне подходят. Если транспорт оборудован газовым баллоном, моя коляска просто не помещается в салон. Приходится отказываться и вызывать другую машину. Это дополнительный расход и трата времени. Особенно тяжело приходится зимой", - признается Зауре.

Проект по обеспечению инватакси в регионе реализует общественное объединение "Кызылординское областное общество инвалидов". Руководство учреждения не скрывают проблему. Сейчас на базе объединения имеется пять автомашин, одно из них арендное. За последние несколько лет граждане с инвалидностью активно участвуют в общественной жизни, занимаются в спортивных секциях, работают, посещают инклюзивные театры и пользуются услугами новых медицинских учреждений. Из-за этого увеличился спрос на инватакси.

"В области 650 человек нуждаются в услугах инватакси, 10 процентов из них это дети с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Государство оказывает большую поддержку людям с ограниченными возможностями. Они отдыхают в санаториях, принимают участие в культурно-развлекательных мероприятиях. Мы по возможности обеспечиваем их передвижение. В любое время суток отвозим их если нужно на железнодорожный и автовокзал. Встречаем их с поездок. В последнее время в областном центре открылись новые медицинские центры. Дети с инвалидностью получают там ежедневно лечение. В таких случаях нехватка машины остро ощущается. Мы стараемся объяснить пассажирам ситуацию. К сожалению, у нашего объединения нет возможности самостоятельно купить автотранспорт. Мы надеемся на помощь властей и спонсоров", - утверждает председатель ОО "Кызылординское областное общество инвалидов" Сагатбек Куанышбаев.

Тем временем в управлении координации и социальных программ Кызылординской области уверяют, что проблема находится на контроле. Нехватка инватакси в регионе будет решена в ближайшее время.