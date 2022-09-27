Кызылординку оштрафовали за шутку о выселении из жилья

Фото: inform.kz

26-летнюю кызылординку привлекли к административной ответственности за "шутку" в ТikTok о выселении из жилья в связи с повышением цены за аренду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Резонанс в соцсети вызвал ролик, в котором семья сидит на природе. За кадром женщина говоритт: "Выгнали из квартиры, повысив сумму аренды до 500 тысяч, и живём мы возле канала".

На место выехали сотрудники полиции. Проверка показала, что женщина так пошутила. На самом деле она с семьёй проживает в собственном доме.

В отношении "юмористки" в соответствии со статьей Кодекса об административных правонарушениях "Заведомо ложный вызов специальных служб" составлен протокол и наложен штраф. С женщиной провели профилактическую беседу.