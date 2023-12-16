Кызылординка родила в машине скорой помощи посреди трассы в буран

Двое фельдшеров помогли благополучно появиться на свет девочке из аула Сексеул Кызылординской области. Роды произошли в дороге в карете скорой помощи. Был буран на трассе. Несмотря на обвитие пуповины и полевые условия, медики прекрасно справились со своей задачей, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава РК, поздно вечером в службу "103" поступил вызов из населенного пункта Сексеул, повод вызова "у беременной женщины сроком 39 недель боли в животе". Вызов был передан фельдшерской бригаде в составе Камшат Оразгалиевой и Манасбека Орынбаева.

"При осмотре женщина жаловалась на боли внизу живота схваткообразного характера. Выше указанные жалобы беспокоили в течение 2-3 часов, вызвала бригаду скорой помощи. Во время транспортировки женщины в стационар, не доезжая до Аральска медики выяснили, что у женщины участились схватки, началась родовая деятельность. Отошли около плодные воды, началось прорезывание головки плода и произошли роды. Родилась девочка, весом примерно 3 кг, рост 50 см. У ребенка отмечалось обвитие пуповины вокруг шеи. Малыш закричал сразу. Состояние ребёнка по шкале Апгар — 7-8 баллов. Сделана обработка пуповины. Тепловая цепочка сохранена. Женщина и ребенок были тепло укутаны и доставлены в приемное отделение Аральской МРБ", — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что эти роды — пятые в 16-летней практике фельдшера высшей категории Камшат Оразгалиевой.