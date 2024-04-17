Кыргызстанцы запустили 112-часовой прямой эфир в поддержку Казахстана
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15 апреля в 15:00 стартовал уникальный марафон "112 часов поддержки Казахстану", организованный активистами Кыргызстана с целью поддержки братского народа в период масштабных паводков. В беседе с корреспондентом BaigeNews.kz координатор марафона Данияр Суйундук уулу рассказал об основной миссии инициативы.
В марафоне принимают участие актёры, музыканты, блогеры, журналисты и просто неравнодушные люди из соседнего Кыргызстана. Основная миссия марафона – показать мощь глобальной солидарности и поддержать народ Казахстана.
"Цифра 112 в странах Центральной Азии ассоциируется со службой спасения. Отсюда это число у нас появилось. В целом инициатива принадлежит простым гражданам, инфлюинсерам, блогерам. Мы объединились с целью как то помочь братскому народу", - сказал Данияр Суйундук уулу.
Он добавил, что марафон направлен не на прямой сбор средств, а на информационную поддержку и освещение усилий помощи пострадавшим.
"Мы сначала подумали, что должны собрать какие-то средства, закупить гуманитарный груз. Но потом поняли, что этим будут заниматься 90% соседних стран. Тем более официальная власть Кыргызстана уже оказывает материальную помощь народу Казахстана. Мы решили, что будем поддерживать вас морально. В этой связи пришла идея провести 112 часовой прямой эфир без остановки с участием ведущих и гостей. Это могут быть эксперты и специалисты, актёры, певцы, музыканты, журналисты. Мы приглашаем их в прямой эфир, чтобы они высказали слова поддержки братскому народу, рассказали о проделанной работе. Мы создаём позитивный диалог в поддержку казахстанцев", - рассказывает организатор.
По словам Данияра Суйундук уулу, марафон вышел за пределы двух стран, сейчас в нём участвуют граждане из других стран мира.
"Эфир идёт на наших собственных площадках, которые были созданы буквально за 10 дней. Это – инстаграм, фэйсбук, тик-ток, ютуб. К прямому эфиру подключаются люди со всего мира. Задают вопросы, пишут добрые пожелания. Мы открыли свой телеграм-канал, где призываем всех неравнодушных граждан всех стран к участию, отправке видеороликов со словами поддержки. В прямой эфир выходили граждане из Турции. Сейчас ведём переговоры с гражданами Армении, Азербайджана, США", - рассказал организатор.
Все организаторы, ведущие, операторы работают в эти дни на волонтёрских началах. Офис и технику также предоставили спонсоры.
Ведущие прямого эфира сменяются через каждые три часа. У каждого из них в эти три часа бывает по три-четыре гостя. Кто-то приходит в студию, кто-то подключается онлайн.
Данияр Суйундук уулу говорит, что они в эти дни получают невероятную отдачу от казахстанцев.
"В комментариях в соцсетях не прекращаются слова благодарности от казахов. Такие тёплые слова пишут. Благодарность идёт без остановки. Часто поднимают исторические факты, говорят, что братские народы всегда поддерживали друг друга", - отметил Суйундук уулу.
Он уверен, что марафон "112 часов поддержки Казахстану" станет площадкой для демонстрации единства и важности общечеловеческих ценностей перед стихийными бедствиями.
"Хотел бы подметить, что "Инициатива 112" – это платформа взаимопомощи и взаимоподдержки, которая имеет долгосрочную перспективу. Сегодня Кыргызстан протягивает руку помощи Казахстану в этот период паводков, завтра, когда в Кыргызстане возникнут какие-то природные катаклизмы, мы уверены, Казахстан первым придёт на помощь", - отметил организатор марафона.
Эфир продлится до субботы, 20 апреля.
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