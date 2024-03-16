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Кыргызстан вводит 12-летнее школьное образование

Сегодня, 02:17
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kloop.kg Сегодня, 02:17
Сегодня, 02:17
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Фото: kloop.kg

Кабинет министров Кыргызстана одобрил распоряжение "О модернизации структуры среднего общего образования", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.

Решение принято для повышения функциональной грамотности и компетенций обучающихся через внедрение принятых в мировом сообществе образовательных тенденций и изменения продолжительности обучения в системе школьного общего образования.

С принятием документа начинается поэтапный переход системы школьного общего образования на 12-летнюю модель обучения.

Кроме того, будет обновлено образовательное содержание в соответствии с современными образовательными тенденциями, обеспечивающими развитие конкурентоспособного человеческого капитала для экономического благополучия страны. Реформа образования начнется с детей 5-6 лет.

Учителя, реализующие программу предшкольной подготовки, при 12-летнем обучении продолжат преподавательскую деятельность в первых классах при прохождении специальных курсов повышения квалификации.

"На сегодня в общеобразовательных школах организованы свыше 4 тысяч 48 кабинетов по предшкольной подготовке, которые оснащены соответствующими возрастным особенностям детей учебной мебелью и учебными пособиями. Потребность в дополнительных ученических местах планируется решать совместно с органами местной власти по итогам инвентаризации школьных зданий и их материально-технического оснащения", — подчеркнули в кабмине.

 

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