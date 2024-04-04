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Кыргызстан внес "Яндекс Такси" в реестр монополистов

Сегодня, 06:27
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Sputnik / Владислав Воднев Сегодня, 06:27
Сегодня, 06:27
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Фото: Sputnik / Владислав Воднев

ОсОО "Яндекс.Такси.Корп" внесли в государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Кыргызстана, передает BaigeNews.kz.

Об этом сообщается на сайте Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики. 

"В пункте 14 раздела 1 "Республиканский реестр" дополнено наименование товара (работы, услуги), по которому хозяйствующий субъект занимает доминирующее положение на рынке; пунктами 38, 39 и 40 раздел 1 "Республиканский реестр" дополнено хозяйствующими субъектами ОсОО "Яндекс.Такси.Корп", ОсОО "DOS TEK GROUP" (ДОС ТЕК ГРУПП) и ОсОО "Юниверсал Бизнес Репорт",  отмечается в сообщении Антимонопольной службы.

В конце 2023 года Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана завершило антимонопольное расследование в отношении "Яндекс Такси" и выявило ряд нарушений.

Кроме того, Агентством согласован антимонопольный комплаенс "Яндекс Такси". Так, для водителей одним из условий повышения уровня дохода станет отмена с 14 декабря взыскания комиссии Яндекса, если заказ превышает в два раза базовую стоимость поездки, а также введение бонусной программы в будущем году и улучшение пользовательского приложения для повышения прозрачности формирования тарифа.

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