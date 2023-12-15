Антимонопольщики завершили расследование по Яндекс Такси: Как изменится работа агрегатора для казахстанцев

Агентство по защите и развитию конкуренции завершило антимонопольное расследование в отношении Яндекс Такси и выявило ряд нарушений, передаёт BaigeNews.kz.

После расследования антимонопольщиков Яндекс Такси привлекли к административной ответственности за координацию экономической деятельности таксопарков, выраженную в навязывании услуг технической поддержки программного обеспечения контрольно-кассовых машин, а также за непредоставление информации антимонопольному органу.

После этого компания добровольно внесла три миллиарда тенге в госфонд поддержки цифровой экосистемы Казахстана.

Кроме того, Агентством согласован антимонопольный комплаенс Яндекс Такси, в рамках которого предусмотрена реализация следующего комплекса мер.

Для водителей одним из условий повышения уровня дохода станет отмена с 14 декабря взыскания комиссии Яндекса, если заказ превышает в два раза базовую стоимость поездки, а также введение бонусной программы в будущем году и улучшение пользовательского приложения для повышения прозрачности формирования тарифа.

Для пассажиров агрегатор введеёт обновленный тариф "Вместе", который даст возможность заказать такси за более низкую стоимость даже в самый пиковый спрос. Кроме того, Яндекс Такси введёт ограничения на повышение тарифа в три раза в условиях максимального спроса, в непогоду или праздничные дни тариф будет выше данного уровня не более 5% поездок в квартал.

Для пассажиров с детьми введет тариф "детский", который позволит вызывать авто с наличием детского кресла либо бустера.

Для эффективной взаимосвязи с водителями такси и поддержания коммуникации с клиентами Call-центр будет функционировать с "живым" оператором.

Сообщается также, что агентство инициировало поправки в законодательство, введение которых позволит водителям работать напрямую с Яндекс без таксопарков.

"Для детального изучения программного обеспечения Яндекс, а также факторов, влияющих на ценообразование (погодные условия, праздничные дни, повышенный​ спрос, отсутствие водителей и так далее) независимой аудиторской компанией в сфере IT совместно с агентством, Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности, будет проведен аудит алгоритмического ценообразования", - сообщили в ведомстве.

В ведомстве также заверили, что выполнение Яндексом обязательств будет находиться на контроле специальной мониторинговой группы при агентстве. При выявлении фактов нарушении законодательства в области защиты конкуренции в будущем ведомство будет применять соответствующие меры, установленные законодательством.