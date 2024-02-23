Кыргызстан ужесточил законодательство против коррупции

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР (в Уголовный кодекс КР, Уголовно-процессуальный кодекс КР)", который ужесточает отношение к коррупционным преступлениям и преступлениям, совершенным ОПГ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на President.kg.

Закон был принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 28 декабря 2023 года.

В частности, в перечень преступлений, на которые не применяется срок давности, включены мошенничество, присвоение или растрата вверенного имущества, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, коррупция.

Также, уголовно-процессуальный кодекс дополнен частью, согласно которой уголовное дело не может быть прекращено за истечением срока давности, если не возмещен материальный ущерб, причиненный преступлением.