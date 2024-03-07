Кыргызстан ратифицировал Конвенцию против домогательств на работе

Кыргызстан первым в СНГ ратифицировал Конвенцию Международной организации труда об искоренении насилия и домогательств на рабочем месте. Об этом сообщила заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Жылдыз Полотова, передает BaigeNews.kz со ссылкой на 24kg.

"По данным Международной конфедерации профсоюзов, в среднем 40-50 процентов работников во всем мире подвергаются притеснениям. В КР по результатам исследования Ассоциации женщин-судей каждая четвертая женщина подвергалась насилию и притеснениям в высших учебных заведениях и на рабочих местах. Эта проблема может привести к депрессии, потере работы и другим негативным последствиям. К сожалению, в настоящее время в стране нет эффективных механизмов защиты женщин от притеснений на рабочем месте", - сказала Жылдыз Полотова на мероприятии по ознакомлению с подписанным 28 февраля президентом законом о ратификации документа.