Кыргызстан ратифицировал Конвенцию против домогательств на работе
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Кыргызстан первым в СНГ ратифицировал Конвенцию Международной организации труда об искоренении насилия и домогательств на рабочем месте. Об этом сообщила заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Жылдыз Полотова, передает BaigeNews.kz со ссылкой на 24kg.
"По данным Международной конфедерации профсоюзов, в среднем 40-50 процентов работников во всем мире подвергаются притеснениям. В КР по результатам исследования Ассоциации женщин-судей каждая четвертая женщина подвергалась насилию и притеснениям в высших учебных заведениях и на рабочих местах. Эта проблема может привести к депрессии, потере работы и другим негативным последствиям. К сожалению, в настоящее время в стране нет эффективных механизмов защиты женщин от притеснений на рабочем месте", - сказала Жылдыз Полотова на мероприятии по ознакомлению с подписанным 28 февраля президентом законом о ратификации документа.
Замминистра добавила, что ожидаются поправки в ряд законов в связи с ратификацией конвенции. По ее словам, необходимо будет дать право рассматривать дела о насилии и притеснении инспекции труда и расширить ее функции по дальнейшим мерам.
Самое читаемое
- Верховный муфтий Казахстана призвал бизнес снизить цены на продукты
- Казахстанский боксер побил семикратного чемпиона в отборе на Олимпиаду-2024
- Племянника миллиардера Утемуратова осудили на пять лет в Казахстане
- Молния ударила в самолет Air Canada с 550 пассажирами на борту
- Восемь человек погибли в ДТП на трассе в Актюбинской области