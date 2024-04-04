Кыргызстан отправит гумпомощь Казахстану из-за ситуации с паводками

Кыргызстан готовится отправить гуманитарную помощь Казахстану. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.

По его словам, после аварии на ТЭЦ Бишкека РК протянула руку помощи КР.

"И в этом случае мы тоже направим им гумпомощь, даже если они не просили. Также я хотел бы воспользоваться возможностью и выразить благодарность Узбекистану, Туркменистану и Казахстану. В результате хорошей политики президента с соседними странами они протянули нам руку помощи еще до того, как мы обратились за ней", — сказал Акылбек Жапаров.

Он добавил, что по поручению главы государства сейчас готовится караван. Над этим работает министр чрезвычайных ситуаций. В РК отправят отечественные продукты.

Глава кабмина напомнил, что 8 апреля Кыргызстан посетит премьер-министр Казахстана.