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Сегодня, 19:59
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Кыргызского пастуха задержали за незаконный переход границы с Казахстаном
34-летнего кыргызстанца задержали пограничники Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.
По данным Генерального консульства Кыргызстана в Алматы, задержанным является уроженец Тюпского района Иссык-Кульской области. Он занимался выпасом скота.
Мужчина задержан за незаконное пересечение кыргызско-казахской государственной границы. Он содержится в спецприемнике №1 Алматинской области.
Генеральное консульство оказывает консульско-правовую помощь пастуху.
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