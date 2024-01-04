Квоту приёма кандасов и переселенцев на 2024 год утвердили в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения РК своим приказом установил региональную квоту приёма кандасов и переселенцев на 2024 год. Она составляет 9 483 человека, что на 554 больше, чем в прошлом году, передаёт BaigeNews.kz.

Цель приказа - оптимальное расселение прибывших.

В 2024 году региональная квота распределена следующим образом:

для кандасов: Павлодарск ая область – 902 человека, Костанайск ая область – 550 человек, Акмолинск ая область – 285 человек, Восточно-Казахстанск ая область – 269 человек, Северо-Казахстанск ая область – 207 человек, область Абай – 220 человек;

область – 902 человека, Костанайск – 550 человек, Акмолинск область – 285 человек, Восточно-Казахстанск область – 269 человек, Северо-Казахстанск область – 207 человек, область Абай – 220 человек; для переселенцев: Северо-Казахстанск ая область – 2 702 человека, Павлодарск ая область – 2 603, Костанайск ая область – 950, Восточно-Казахстанск ая область – 372, область Абай – 255 , область У лытау – 132, Карагандинск ая область – 36.

Лицам, включённым в региональную квоту приёма кандасов и переселенцев, будут оказаны меры государственной поддержки в виде: субсидий на переезд – единовременная выплата каждому члену семьи по 70 МРП; субсидий для покрытия расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг, которые выплачиваются ежемесячно в размере от 15 до 30 МРП на семью; субсидий для работодателей, оказывающих содействие в переселении в размере 400 МРП. Кроме того, возможны направления на краткосрочное профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве или в развитии предпринимательской инициативы, выдача сертификатов экономической мобильности на приобретение жилья.

С 1991 года по 1 января 2024 года на историческую родину вернулись один миллион 128,37 тысячи этнических казахов.

В 2023 году на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 21,3 тысячи этнических казахов.