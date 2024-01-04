Квоту приёма кандасов и переселенцев на 2024 год утвердили в Казахстане
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Министр труда и социальной защиты населения РК своим приказом установил региональную квоту приёма кандасов и переселенцев на 2024 год. Она составляет 9 483 человека, что на 554 больше, чем в прошлом году, передаёт BaigeNews.kz.
Цель приказа - оптимальное расселение прибывших.
В 2024 году региональная квота распределена следующим образом:
- для кандасов: Павлодарская область – 902 человека, Костанайская область – 550 человек, Акмолинская область – 285 человек, Восточно-Казахстанская область – 269 человек, Северо-Казахстанская область – 207 человек, область Абай – 220 человек;
- для переселенцев: Северо-Казахстанская область – 2 702 человека, Павлодарская область – 2 603, Костанайская область – 950, Восточно-Казахстанская область – 372, область Абай – 255, область Улытау – 132, Карагандинская область – 36.
Лицам, включённым в региональную квоту приёма кандасов и переселенцев, будут оказаны меры государственной поддержки в виде: субсидий на переезд – единовременная выплата каждому члену семьи по 70 МРП; субсидий для покрытия расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг, которые выплачиваются ежемесячно в размере от 15 до 30 МРП на семью; субсидий для работодателей, оказывающих содействие в переселении в размере 400 МРП. Кроме того, возможны направления на краткосрочное профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве или в развитии предпринимательской инициативы, выдача сертификатов экономической мобильности на приобретение жилья.
С 1991 года по 1 января 2024 года на историческую родину вернулись один миллион 128,37 тысячи этнических казахов.
В 2023 году на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 21,3 тысячи этнических казахов.
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