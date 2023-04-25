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pixabay.com Вчера, 17:49
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Вчера, 17:49
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Фото: pixabay.com

Квоту на ввоз сахара планируют ввести в Казахстане

Минсельхоз Казахстана предлагает ввести квоту на ввоз в страну тростникового сахара-сырца, передаёт BaigeNews.kz

Приказ пока находится на обсуждении на портале "Открытые НПА".

В документе говорится о том, что размер квоты составит 350 тысяч тонн, срок действия - с 22 апреля по 31 декабря. В нём же оговариваются правила распределения квот.

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Вчера, 17:49
530
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