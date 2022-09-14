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Сегодня, 18:36
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Квоту на экспорт пшеницы и муки отменили в Казахстане
Минсельхоз снял ограничения на экспорт зерна и муки из Казахстана с 14 сентября. Приказ подписал глава ведомства Ербол Карашукеев, передаёт BaigeNews.kz.
Уже сегодня казахстанские сельхозтоваропроизводители могут продавать пшеницу и муку за рубеж.
Ранее для обеспечения продовольственной безопасности Казахстана было решено ввести квоту на экспорт.
В регионах продолжается уборка урожая. Согласно данным акиматов убрано 11,3 миллиона гектаров зерновых - это 69,8 процента от плана. Намолочено 13,5 миллиона тонн зерна при средней урожайности 12 центнеров с гектара. В 2021 году средняя урожайность на аналогичную дату составляла 8,9 центнера с гектара.
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