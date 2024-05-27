Квартиру своему учителю подарили выпускники школы Жанаозена

Выпускники школы №10 города Жанаозен сделали подарок своему учителю в виде квартиры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Подарок они сделали совместно с благотворительным фондом "Көмек Жанаозен" в честь 20-летия со дня окончания школы.

Трёхкомнатную квартиру получила в дар учитель физики Гульнара Каракойшиева, которая более 40 лет работает в школе. Выпускники вручили ключи от квартиры 25 мая на "последнем звонке". Гульнара Каракойшиева от радости расплакалась и поблагодарила своих учеников.

Спонсоры и представители благотворительного фонда также преподнесли свои подарки новосёлу.