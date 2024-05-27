  • 27 Мая, 00:37
  • BAIGENEWS

Квартиру своему учителю подарили выпускники школы Жанаозена

Сегодня, 00:05
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ЦОК Мангистауской области Сегодня, 00:05
Сегодня, 00:05
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Фото: ЦОК Мангистауской области

Выпускники школы №10 города Жанаозен сделали подарок своему учителю в виде квартиры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Подарок они сделали совместно с благотворительным фондом "Көмек Жанаозен" в честь 20-летия со дня окончания школы. 

Трёхкомнатную квартиру получила в дар учитель физики Гульнара Каракойшиева, которая более 40 лет работает в школе. Выпускники вручили ключи от квартиры 25 мая на "последнем звонке". Гульнара Каракойшиева от радости расплакалась и поблагодарила своих учеников.

Спонсоры и представители благотворительного фонда также преподнесли свои подарки новосёлу.

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