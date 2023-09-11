  • 11 Сентября, 17:04
  • BAIGENEWS
Президент сделал замечание футболистам сборной Казахстана
Стало известно о состоянии сорвавшегося с крыши подростка в Актау
Казахстан установил два рекорда после победы над сборной Северной Ирландии
Премьер потребовал обеспечить качественное строительство дорог в Казахстане
Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана
Казахстанцы в списках погибших в Марокко не значатся — МИД РК
Казахстанская теннисистка стала чемпионкой US Open
Казахстан завоевал три "золота" на международном турнире по боксу в Польше
Число погибших в Марокко превысило две тысячи человек. Под завалами остаются люди
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Квартирного афериста - лудомана задержали в Жезказгане

Сегодня, 15:33
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 15:33
Сегодня, 15:33
434
Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Несуществующие квартиры сдавал в аренду мужчина в Караганде. На полученные деньги он делал ставки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Жертвами афериста стали три человека. Они сообщили, что нашли объявления о сдаче квартир в аренду на одном из сайтов. В качестве предоплаты отправили якобы хозяину жилья от 5 до 10 тысяч тенге. Но когда приехали по указанному адресу, выяснялось, что в квартире уже кто-то живёт. 

Сотрудники управления криминальной полиции и спецподразделения CyberPol задержали в Жезказгане 23-летнего подозреваемого. 

Он дал признательные показания и сообщил, что на полученные деньги делал ставки в букмекерской конторе. 

Ведётся досудебное расследование по статье 190 УК РК - "Мошенничество".

Самое читаемое

Наверх