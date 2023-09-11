Квартирного афериста - лудомана задержали в Жезказгане

Несуществующие квартиры сдавал в аренду мужчина в Караганде. На полученные деньги он делал ставки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Жертвами афериста стали три человека. Они сообщили, что нашли объявления о сдаче квартир в аренду на одном из сайтов. В качестве предоплаты отправили якобы хозяину жилья от 5 до 10 тысяч тенге. Но когда приехали по указанному адресу, выяснялось, что в квартире уже кто-то живёт.

Сотрудники управления криминальной полиции и спецподразделения CyberPol задержали в Жезказгане 23-летнего подозреваемого.

Он дал признательные показания и сообщил, что на полученные деньги делал ставки в букмекерской конторе.

Ведётся досудебное расследование по статье 190 УК РК - "Мошенничество".