Квартирного афериста - лудомана задержали в Жезказгане
Сегодня, 15:33
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Сегодня, 15:33Сегодня, 15:33
434Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
Несуществующие квартиры сдавал в аренду мужчина в Караганде. На полученные деньги он делал ставки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Жертвами афериста стали три человека. Они сообщили, что нашли объявления о сдаче квартир в аренду на одном из сайтов. В качестве предоплаты отправили якобы хозяину жилья от 5 до 10 тысяч тенге. Но когда приехали по указанному адресу, выяснялось, что в квартире уже кто-то живёт.
Сотрудники управления криминальной полиции и спецподразделения CyberPol задержали в Жезказгане 23-летнего подозреваемого.
Он дал признательные показания и сообщил, что на полученные деньги делал ставки в букмекерской конторе.
Ведётся досудебное расследование по статье 190 УК РК - "Мошенничество".
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