Квалификационные требования к майнерам утвердили в Казахстане

Фото: cryptocurrency.tech

Квалификационные требования для осуществления деятельности по цифровому майнингу утвердили в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства цифрового развития.

Квалификационные требования к деятельности цифрового майнера, имеющего на праве собственности или других законных основаниях центр обработки данных цифрового майнинга – І подвид включают наличие информации о:

включении в реестр АПК для цифрового майнинга

наличии центра обработки данных цифрового майнинга

расположении центра обработки данных цифрового майнинга вне жилой зоны

осуществлении деятельности цифрового майнинга через цифровой майнинговый пул

наличии автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии, системы телекоммуникаций, обеспечивающие их унификацию с системами, устройства отключения нагрузки, установленные у системного оператора и у энергопередающей организации при подключении к их сетям (с 1 января 2024 года)

наличии технических условий на подключение к электрическим сетям для цифровых майнеров, выданные энергопередающими организациями исключительно от трансформаторных подстанций напряжением 35 киловольт и выше с разрешенной мощностью не менее одного мегаватта

К деятельности цифрового майнера, осуществляющего майнинг с помощью АПК, размещенного в центре обработки данных - ІІ подвид включают наличие информации о:

включении в реестр АПК для цифрового майнинга

размещении в центре обработки данных АПК для цифрового майнинга, принадлежащего ему на праве собственности

осуществлении деятельности цифрового майнинга через цифровой майнинговый пул

Приказ вводится в действие 10 июля 2023 года, за исключением подпункта 5, который вводится в действие с 1 января 2024 года.