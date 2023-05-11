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cryptocurrency.tech Сегодня, 14:54
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Сегодня, 14:54
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Фото: cryptocurrency.tech

Квалификационные требования к майнерам утвердили в Казахстане

Квалификационные требования для осуществления деятельности по цифровому майнингу утвердили в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства цифрового развития.

Квалификационные требования к деятельности цифрового майнера, имеющего на праве собственности или других законных основаниях центр обработки данных цифрового майнинга – І подвид включают наличие информации о:

  • включении в реестр АПК для цифрового майнинга
  • наличии центра обработки данных цифрового майнинга
  • расположении центра обработки данных цифрового майнинга вне жилой зоны
  • осуществлении деятельности цифрового майнинга через цифровой майнинговый пул
  • наличии автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии, системы телекоммуникаций, обеспечивающие их унификацию с системами, устройства отключения нагрузки, установленные у системного оператора и у энергопередающей организации при подключении к их сетям (с 1 января 2024 года)
  • наличии технических условий на подключение к электрическим сетям для цифровых майнеров, выданные энергопередающими организациями исключительно от трансформаторных подстанций напряжением 35 киловольт и выше с разрешенной мощностью не менее одного мегаватта

К деятельности цифрового майнера, осуществляющего майнинг с помощью АПК, размещенного в центре обработки данных - ІІ подвид включают наличие информации о:

  • включении в реестр АПК для цифрового майнинга
  • размещении в центре обработки данных АПК для цифрового майнинга, принадлежащего ему на праве собственности
  • осуществлении деятельности цифрового майнинга через цифровой майнинговый пул

Приказ вводится в действие 10 июля 2023 года, за исключением подпункта 5, который вводится в действие с 1 января 2024 года.

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Сегодня, 14:54
224
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