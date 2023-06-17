Курултай играет важную роль во времена массового "промывания мозгов" — Альберт Рау

Фото: Бахытжан Шинтимирова/BaigeNews.kz

Участник Национального курултая, вице-спикер Мажилиса Парламента Альберт Рау рассказал BaigeNews.kz, почему озвученный президентом Касым-Жомартом Токаевым на курултае вопросы станут определяющими для будущего страны.

"Президент задал верный курс — нам нужна сильная идеология. Я говорю не просто как участник курултая, но еще и как отец, который, естественно, беспокоится о том, что происходит в стране. Угроза же есть, зачастую опыт многих стран говорит о том, что внутренние конфликты происходили в том числе и потому, что происходил раскол внутри страны. В наше время достаточно примеров этому. Поэтому сейчас тревожно, поэтому у меня большие надежды на президента как на дипломата мирового уровня, потому что он работал в ООН и все процессы понимает, видно его активную политику", — сказал Альберт Рау.

Собеседник отметил, что считает Китай примером сильной внутренней идеологической политики.

"Эта страна проводит чёткую политику, ограждает своё государство от внешнего влияния. К примеру, в 4 утра я ехал в аэропорт, увидел на площади, как люди стояли на центральной площади и встречали восход солнца, потому что в это время происходил подъём флага КНР. Сам факт того, что у людей такое сильное чувство патриотизма — результат грамотного подхода к идеологии страны. Я полностью согласен с тем, что говорил глава нашего государства. Особенно откликнулось то, что мы не должны терять семейные и общечеловеческие ценности. Я воспитывался в многодетной немецкой семье, но в нас всегда вкладывали моральные принципы. Президент затронул важную тему влияния социальных сетей, я также говорю своим детям, чтобы ограничивали время пребывания внуков в гаджетах. Я зрение испортил, потому что под одеялом читал книги с фонариком. Популяризацию чтения и получения знаний президент также отметил, как важный аспект идеологии. Я патронирую сельские школы, всегда дарю детям большое количество книг. Доказано, что когда человек читает, у него развивается интеллект, когда он смотрит лишь в экран гаджета — как жвачка, пользы никакой", — рассказал он.

Также вице-спикер Парламента оценил высокую роль проведения курултая в эпоху глобализации.

"Я полностью разделяю идею Национального курултая, так как испокон веков его собирали в непростое время, чтобы в единстве принимать важные решения в моменты угрозы. В современном мире угроза просто меняет формы, сегодня идет активное "размывание мозгов", устоев, ценностей, что влияет на экономику. Наукой доказана прямая связь между ними. У нас за 30-летнюю историю простых времён не было, то Азиатский кризис, то пандемия. Сейчас, когда идут тектонические сдвиги в мире: не хочется стать разменной картой в чьей-то политической игре. Когда идут эти разломы, говорят, что надо определяться, важно исходить из национальных интересов. На сегодняшний день задача, которую решает курултай — полная консолидация, чтобы было понимание в обществе", — пояснил он.

Необходимо напомнить, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на национальном курултае в Туркестане, где рассказал о реформах, которые были проведены за год, а также о своём видении развития национальной культуры, литературы, кино, воспитании молодёжи, преобразовании госаппарата и других острых темах в разных сферах жизни.