В поддержку движений против фейков выступил глава государства

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На заседании Национального курултая в Туркестане Касым-Жомарт Токаев отметил важность работы общественников, которые занимаются развенчицанием различных мифов и фейков, передаёт BaigeNews.kz.

"На Западе сейчас постепенно набирает обороты движение так называемых "анти-инфлюенсеров". Это движение противодействует различным фейкам и манипуляциям общественным сознанием, ставит под сомнение всю информацию и нарративы, которые распространяются интернет-изданиями и навязываются гражданам, особенно молодым людям в качестве безальтернативной идеологии. Вы знаете, что в нашей стране тоже есть такие псевдоиздания, занимающиеся деструктивной деятельностью. За ними стоят конкретные фигуры наших доморощенных толстосумов и даже отдельные влиятельные страны", — говорит президент.

По его словам, новое движение продвигает традиционные ценности прежде всего в литературе, а также в информационной сфере. Поэтому нам нужно обратить внимание на современные тенденции в мире.

"Возможно, эти новые тенденции станут определяющей силой оздоровления идеологически отравленной атмосферы"— считает глава государства.

Напомним, 17 июня в Туркестане стартовал Национальный курултай с участием президента страны.

Ранее сообщалось о том, почему Туркестан выбрали местом проведения Национального курултая.

Темами для обсуждения стали острые проблемы в различных сферах жизни казахстанцев.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что всерьёз обеспокоен влиянием социальных сетей на сознание молодых казахстанцев. Также глава государства отметил, что сохранение и развитие культуры, искусства Казахстана — первостепенная задача, которая стоит перед обществом.

На курултае президент рассказал о том, что систему государственных наград необходимо трансформировать, а также о том, что многотомник по истории Казахстана выпустят в 2024 году. Кроме того, глава государства предложил усовершенствовать национальную символику.

Касым-Жомарт Токаев мтакже рассказал казахстанцам о том, что мечтает построить президентскую библиотеку, которая будет работать круглые сутки.