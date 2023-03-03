Курс на Бродвей: школьный театр в Кызылорде ставит лучшие в стране мюзиклы и спектакли

Фото: предоставлено худруком театра

Исторические личности, герои сказок и персонажи знакомых фильмов: ученики школы №261 имени Серали Лапина в Кызылорде умело перевоплощаются в разные роли. Школьный театр "Лапин шоу" помогает им раскрывать свои таланты и самореализоваться. Творческий коллектив был создан два года назад. За короткое время юным артистам удалось достичь больших высот, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Школа №261 имени Серали Лапина находится на окраине города. Несмотря на это, образовательное учреждение идёт в ногу со временем. Например, здесь есть школьная теплица, функционируют ветрогенераторы и солнечные батареи. А два года назад начал работу школьный театр. Идея о создании "Лапин шоу" принадлежит самим ученикам. Педагоги, в свою очередь, поддержали замысел юных талантов и помогли с постановками. Художественным руководителем и режиссёром театра назначили молодую учительницу Шолпан Коздеубай. Сейчас педагог-организатор вместе с детьми готовится к каждому спектаклю, помогает ученикам изучать реплики и вживаться в роль своих героев.

"Вначале мы организовали кастинг, в нём участвовали ученики 5-9 классов. Мы взяли в коллектив самых одарённых и талантливых детей. Особое внимание уделяли вокальным и артистическим способностям школьников. Также было важно, чтобы будущий участник театра хорошо танцевал. Позже мы провели отбор среди учеников начальных классов. Сейчас в составе школьного театра более 200 артистов. Каждый из них старается достойно выступать на сцене и впечатлить зрителя", - рассказала руководитель театра.

Фото предоставлено худруком театра

По словам педагогов, театр помогает раскрыть таланты и интересы учеников. Сейчас участники творческого коллектива в совободное от занятий время, репетируют в актовом зале школы. Они делятся идеями, готовят декорации и сценические костюмы. Делать грим артистам тоже научились сами. С начала основания "Лапин шоу" юные артисты поставили более 20 постановок. К каждому спектаклю ученики готовятся основательно. Учитывается все: музыкальное сопровождение, тематические декорации, костюмы героев, танцевальные и вокальные номера.

Появились в труппе и свои "звёзды". Так, ученик седьмого класса Дулат Кенесбай - активный участник школьного театра. После занятий он проводит время на репетициях. В основном, ему достаются главные роли. Среди его героев много исторических личностей: Ахмет Байтурсынов, Габит Мусрепов, Кобыланды батыр, Абылай хан и многие другие. Дулат с большой ответственностью относится к выступлениям и в будущем мечтает стать известным актером. Родители выбор сына поддерживают.

"Я очень рад, что в нашей школе открыли театр. Мы стали одной большой семьёй. Каждый раз учимся чему-то новому, набираемся опыта. Проводим время с пользой. Мы участвуем в мастер-классах известных актёров, они с удовольствием делятся с нами своими знаниями. Ученики нашей школы с нетерпением ждут наших спектаклей. Мы самостоятельно продаём билеты, на вырученные деньги покупаем нужные материалы для декораций и косметику для грима. Администрация школы помогает нам сшить сценические костюмы, работаем очень слаженно. Надеюсь в будущем наш театр будет процветать и добьётся больших достижений", - делится Дулат.

Дулат в образе Ахмета Байтурсынова/Фото предоставлено худруком театра

Актёры "Лапин шоу" пригласили корреспондента BaigeNews.kz на очередную постановку. В спектакле "Нарком Жургенов" школьники показали жизнь и судьбу известного исторического деятеля Темирбека Жургенова. Главную роль исполнил ученик седьмого класса Ерзат Кайымназар. Спектакль состоял их трёх эпизодов, самым душевым оказался момент прощания Жургенова с любящей женой. Впечатлила также и беседа главного персонажа с Габитом Мусреповым. По скромному мнению корреспондента, школьники отлично сыграли сцены допроса и пыток Жургенова. Юный актёр Ерзат блестяще справился с поставленной задачей, смог передать характер своего героя.

"Я долго готовился к этой роли. Много читал про жизнь Темирбека Жургенова, смотрел документальные фильмы, знакомился с его творчеством. Его храбрость и отвага восхищали меня, он был настоящим патриотом своей страны. Я рад, что художественный руководитель нашего театра доверил мне эту роль. Я надеюсь, что смог оправдать ожидание зрителей. Своё будущие я связываю с театром. Наш "Лапин шоу" помогает мне развиваться и заниматься любимым делом", - поделился Ерзат Кайымназар.

Ерзат в образе Жургенова/Фото предоставлено худруком театра

За плечами актёров театра немало достижений. В прошлом году в республиканском фестивале школьных театров их постановка "Колобок" заняла ІІІ место. А ученица девятого класса Торгын Орынбасар получила номинацию "Самая лучшая женская роль" в спектакле "Найман Ана". Помимо этого школьники неоднократно становились победителями в городских и областных конкурсах. Сейчас юные артисты готовятся к постановке нового спектакля.

Фото предоставлено худруком театра