Курс доллара вырос в Казахстане
Сегодня, 19:29
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Сегодня, 19:29Сегодня, 19:29
77Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
Курс доллара вырос по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.
После выходных американская валюта подорожала на 1,01 тенге. Её средневзвешенный курс составил 461,38 тенге.
В обменных пунктах Астаны доллар продают по 465 тенге, Алматы - 463,9 тенге.
Курс евро по итогам торгов - 502,02, тенге, российского рубля - 5,09 тенге, китайского юаня - 64,6 тенге.
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