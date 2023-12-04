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Курс доллара вырос в Казахстане

Сегодня, 19:29
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baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 19:29
Сегодня, 19:29
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

Курс доллара вырос по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.

После выходных американская валюта подорожала на 1,01 тенге. Её средневзвешенный курс составил 461,38 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 465 тенге, Алматы - 463,9 тенге.

Курс евро по итогам торгов - 502,02, тенге, российского рубля - 5,09 тенге, китайского юаня - 64,6 тенге.

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