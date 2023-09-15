  • 15 Сентября, 18:37
  • BAIGENEWS

Курс доллара вырос в Казахстане

Сегодня, 17:57
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 17:57
Сегодня, 17:57
142
Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже вырос на 1,2 тенге и составил 467,34 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 470,5 тенге, в Алматы - 469 тенге. 

Курс евро по итогам торгов составил - 498,14 тенге, российского рубля - 4,82 тенге, юаня - 64,21 тенге.

Самое читаемое

Наверх