Курс доллара вырос в Казахстане

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже вырос на 1,2 тенге и составил 467,34 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 470,5 тенге, в Алматы - 469 тенге.

Курс евро по итогам торгов составил - 498,14 тенге, российского рубля - 4,82 тенге, юаня - 64,21 тенге.