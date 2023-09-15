Курс доллара вырос в Казахстане
Сегодня, 17:57
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Сегодня, 17:57Сегодня, 17:57
142Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже вырос на 1,2 тенге и составил 467,34 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
В обменных пунктах Астаны доллар продают по 470,5 тенге, в Алматы - 469 тенге.
Курс евро по итогам торгов составил - 498,14 тенге, российского рубля - 4,82 тенге, юаня - 64,21 тенге.
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