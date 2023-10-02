Курс доллара вырос более чем на три тенге в Казахстане

Сегодня, 17:09

Сегодня, 17:09

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже вновь вырос, передаёт BaigeNews.kz.

Курс американской валюты после выходных поднялся сразу на 3,36 тенге и составил 478,35 тенге.

В обменных пунктах Астаны и Алматы доллар, согласно данным сайта kurs.kz, продают по 480 тенге.

Курс евро по итогам торгов составил - 503,86 тенге, рубля - 4,89 тенге, юаня - 65,88 тенге.