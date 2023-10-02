Курс доллара вырос более чем на три тенге в Казахстане
Сегодня, 17:09
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Сегодня, 17:09Сегодня, 17:09
216Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже вновь вырос, передаёт BaigeNews.kz.
Курс американской валюты после выходных поднялся сразу на 3,36 тенге и составил 478,35 тенге.
В обменных пунктах Астаны и Алматы доллар, согласно данным сайта kurs.kz, продают по 480 тенге.
Курс евро по итогам торгов составил - 503,86 тенге, рубля - 4,89 тенге, юаня - 65,88 тенге.
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