  • 20 Сентября, 19:03
  • BAIGENEWS

Курс доллара вновь вырос в Казахстане

Сегодня, 18:31
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 18:31
Сегодня, 18:31
155
Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

На Казахстанской фондовой бирже завершились торги иностранными валютами. По их итогам курс доллара вырос до 473,18 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

За стуки курс повысился на 1,81 тенге, за месяц вырос на 20,78 тенге.

Курс евро составляет 505,86 тенге, рубля - 4,89 тенге, юаня - 64, 68 тенге.

Самое читаемое

Наверх