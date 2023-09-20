Курс доллара вновь вырос в Казахстане

На Казахстанской фондовой бирже завершились торги иностранными валютами. По их итогам курс доллара вырос до 473,18 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

За стуки курс повысился на 1,81 тенге, за месяц вырос на 20,78 тенге.

Курс евро составляет 505,86 тенге, рубля - 4,89 тенге, юаня - 64, 68 тенге.