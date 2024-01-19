Курс доллара упал ниже 450 тенге в Казахстане

Курс доллара упал перед выходными в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс доллара за сутки снизился на 1,76 тенге и составил 449,96 тенге. За месяц падение составило 6,12 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 454 тенге, Алматы - 453,1 тенге.

Курс евро по итогам торгов тоже снизился и составил 489,78 тенге, российского рубля - 5 тенге, китайского юаня - 62,36 тенге.