Курс доллара упал до 445 тенге в Казахстане

Доллар и евро значительно подешевели в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже за сутки упал на 2,84 тенге и составил 445,62 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 448 тенге, Алматы - 447,3 тенге.

Курс евро по итогам торгов - 485,88 тенге, российского рубля - 5 тенге, китайского юаня - 62,2 тенге.