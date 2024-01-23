Курс доллара упал до 445 тенге в Казахстане
Сегодня, 17:37
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:37Сегодня, 17:37
116Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
Доллар и евро значительно подешевели в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже за сутки упал на 2,84 тенге и составил 445,62 тенге.
В обменных пунктах Астаны доллар продают по 448 тенге, Алматы - 447,3 тенге.
Курс евро по итогам торгов - 485,88 тенге, российского рубля - 5 тенге, китайского юаня - 62,2 тенге.