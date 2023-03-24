  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 16:36
206
Сегодня, 16:36
206
Фото: pixabay.com

Курс доллара упал более чем на пять тенге в Казахстане

Курс доллара резко снизился в Казахстане после Наурыза, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, курс 24 марта составил 457,29 тенге, снизившись на 5,43 тенге.

Курс российского рубля составляет 6,02 тенге. Курс евро - 495,22 тенге.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:36
206
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх