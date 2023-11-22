Курс доллара стал ещё ниже в Казахстане

Курс доллара снизилcя по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.

Средневзвешенный курс сегодня - 457,21 тенге. За сутки он стал ниже на 1,79 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 463 тенге, в Алматы - 461,9 тенге.

Курс евро по итогам торгов составляет 498,49 тенге, российского рубля - 5,19 тенге, китайского юаня - 63,97 тенге.