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pxhere.com Сегодня, 18:18
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Сегодня, 18:18
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Фото: pxhere.com

Курс доллара снова вырос в Казахстане

Курс доллара вырос по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.

После вечерней сессии курс составил 454,18 тенге, поднявшись на 3,75 тенге за день и на 7,06 за месяц.

Курс евро составил 495,96 тенге, рубля - 5,23 тенге, юаня - 62,37 тенге.

 

 

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Сегодня, 18:18
166
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