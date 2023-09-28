Курс доллара снизился более чем на пять тенге в Казахстане
Сегодня, 17:36
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Сегодня, 17:36Сегодня, 17:36
206Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара снизился сразу более чем на пять тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Средневзвешенный курс составил 476,69 тенге.
27 сентября курс доллара был 482,24 тенге.
Курс евро составил 500,9 тенге, рубля - 4,92 тенге, юаня - 65,88 тенге.
Ранее в глава Нацбанка Казахстана объяснил ослабление курса тенге.
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