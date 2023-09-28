Глава Нацбанка Казахстана объяснил ослабление курса тенге
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Председатель Национального Банка Тимур Сулейменов назвал причины, которые повлияли на ослабление курса тенге в последние две недели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка.
Глава Нацбанка провел встречу с глобальными инвесторами, в ходе которой он акцентировал внимание участников на текущей экономической ситуации, основных направлениях проводимой денежно-кредитной политики и предстоящих вызовах.
"Основной целью Национального Банка является смягчение проинфляционного давления и стабилизация инфляции вблизи среднесрочного целевого показателя в 5%. Все усилия будут направлены на достижение этой цели. При этом обменный курс тенге будет оставаться плавающим, что позволит экономике быстрее адаптироваться к изменениям", - подчеркнул председатель Нацбанка.
Он также назвал причины ослабления курса тенге в последние две недели.
"Глобальное укрепление доллара США (к корзине валют развитых стран индекс доллара США вырос за сентябрь на 2,5%), возросший сезонный спрос со стороны импортеров, принятое решение по снижению базовой ставки и приостановление Правительством действия нормы по обязательной продаже валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, что в совокупности привело к краткосрочному ослаблению курса тенге", - пояснил Сулейменов.
В диалоге с инвесторами в качестве приоритетных направлений деятельности Нацбанка, кроме обеспечения стабильности цен, были обозначены эффективная работа с Правительством в части координации монетарной и фискальной политик, обеспечение стабильного функционирования внутреннего финансового рынка и его дальнейшее последовательное развитие.
Самое читаемое
- Выплаты ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в нескольких регионах Казахстана
- Три завода будут перерабатывать мясо сайги в ЗКО
- Страшные подробности рассказали соседи погибших при пожаре в Петропавловске
- "Отчим избил и отвёз в детсад". Что известно по делу об убийстве 4-летнего мальчика в Алматы
- Родители особенных детей в Астане заявили о нарушениях в работе инватакси