Глава Нацбанка Казахстана объяснил ослабление курса тенге

Председатель Национального Банка Тимур Сулейменов назвал причины, которые повлияли на ослабление курса тенге в последние две недели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка.

Глава Нацбанка провел встречу с глобальными инвесторами, в ходе которой он акцентировал внимание участников на текущей экономической ситуации, основных направлениях проводимой денежно-кредитной политики и предстоящих вызовах.

"Основной целью Национального Банка является смягчение проинфляционного давления и стабилизация инфляции вблизи среднесрочного целевого показателя в 5%. Все усилия будут направлены на достижение этой цели. При этом обменный курс тенге будет оставаться плавающим, что позволит экономике быстрее адаптироваться к изменениям", - подчеркнул председатель Нацбанка.

Он также назвал причины ослабления курса тенге в последние две недели.

"Глобальное укрепление доллара США (к корзине валют развитых стран индекс доллара США вырос за сентябрь на 2,5%), возросший сезонный спрос со стороны импортеров, принятое решение по снижению базовой ставки и приостановление Правительством действия нормы по обязательной продаже валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, что в совокупности привело к краткосрочному ослаблению курса тенге", - пояснил Сулейменов.

В диалоге с инвесторами в качестве приоритетных направлений деятельности Нацбанка, кроме обеспечения стабильности цен, были обозначены эффективная работа с Правительством в части координации монетарной и фискальной политик, обеспечение стабильного функционирования внутреннего финансового рынка и его дальнейшее последовательное развитие.