Курс доллара резко снизился в Казахстане

На Казахстанской фондовой бирже закрылись торги иностранными валютами. Средневзвешенный курс доллара по их итогам снизился сразу за 3,47 тенге и составил 459,33 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

До выходных курс составлял 462,8 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 463 тенге, Алматы 462,7 тенге.

Курс евро по итогам торгов - 502,47 тенге, российского рубля - 5,17 тенге, китайского юаня - 64,28 тенге.

Ранее сообщалось о том, что спрос на доллары резко вырос в Казахстане.