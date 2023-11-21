Курс доллара резко снизился в Казахстане
Сегодня, 17:43
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Сегодня, 17:43Сегодня, 17:43
99Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара снизился более чем на три тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Средневзвешенный курс составляет 459 тенге. В обменных пунктах Астаны американскую валюту продают по 463,5 тенге, в Алматы - 462,9 тенге.
Курс евро после торгов - 502,72 тенге, российского рубля - 5,22 тенге, китайского юаня - 64,37 тенге.
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