Курс доллара резко снизился в Казахстане

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара снизился более чем на три тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Средневзвешенный курс составляет 459 тенге. В обменных пунктах Астаны американскую валюту продают по 463,5 тенге, в Алматы - 462,9 тенге.

Курс евро после торгов - 502,72 тенге, российского рубля - 5,22 тенге, китайского юаня - 64,37 тенге.