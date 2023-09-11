Курс доллара резко снизился в Казахстане

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара снизился сразу на 3,31 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

В 17:00 на KASE закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют. Средневзвешенный курс доллара составил 462,62 тенге, снизившись после выходных на 3,31 тенге.

Курс евро составил - 496,21 тенге, рубля - 4,78 тенге, юаня - 63,58 тенге.