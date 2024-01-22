Курс доллара продолжает снижаться в Казахстане
Сегодня, 19:52
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Сегодня, 19:52Сегодня, 19:52
116Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара снизился на 1,5 тенге и составил 448,46 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
В обменных пунктах Астаны доллар продают по 452 тенге, Алматы - 450,5 тенге.
Курс евро составляет 488,4 тенге, российского рубля - 5 тенге, китайского юаня - 62,3 тенге.
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