  • 22 Января, 21:02
  • BAIGENEWS

Курс доллара продолжает снижаться в Казахстане

Сегодня, 19:52
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baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 19:52
Сегодня, 19:52
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара снизился на 1,5 тенге и составил 448,46 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 452 тенге, Алматы - 450,5 тенге.

Курс евро составляет 488,4 тенге, российского рубля - 5 тенге, китайского юаня - 62,3 тенге.

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