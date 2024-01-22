Курс доллара продолжает снижаться в Казахстане

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара снизился на 1,5 тенге и составил 448,46 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 452 тенге, Алматы - 450,5 тенге.

Курс евро составляет 488,4 тенге, российского рубля - 5 тенге, китайского юаня - 62,3 тенге.