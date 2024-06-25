Курс доллара продолжает расти в Казахстане
Сегодня, 17:17
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Сегодня, 17:17Сегодня, 17:17
126Фото: baigenews.kz
Курс доллара вновь вырос по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.
За сутки курс увеличился на 1,69 тенге, за месяц - на 24,66 тенге.
В обменных пунктах Астаны доллар продают по 469 тенге, Алматы - 469,1 тенге.
Курс евро по итогам торгов - 501,67 тенге, российского рубля - 5,37 тенге, китайского юаня - 64 тенге.
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