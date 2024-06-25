Курс доллара продолжает расти в Казахстане

Курс доллара вновь вырос по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.

За сутки курс увеличился на 1,69 тенге, за месяц - на 24,66 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 469 тенге, Алматы - 469,1 тенге.

Курс евро по итогам торгов - 501,67 тенге, российского рубля - 5,37 тенге, китайского юаня - 64 тенге.