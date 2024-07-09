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Курс доллара превысил 480 тенге в Казахстане

Сегодня, 18:26
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baigenews.kz Сегодня, 18:26
Сегодня, 18:26
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Фото: baigenews.kz

Курс доллара впервые за девять месяцев превысил отметку в 480 тенге, евро показал максимум с апреля 2022 года, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара после выходных составил 480,69 тенге. 

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 483 тенге, Алматы - 481,5 тенге.

Курс евро на 10 июля – 520,75 тенге, российского рубля - 5,46 тенге, китайского юаня - 65,96 тенге.

 

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