Курс доллара начал снижаться в Казахстане

На Казахстанской фондовой бирже завершились торги иностранными валютами. По их итогам средневзвешенный курс доллара снизился на 1,19 тенге и составил 477, 16 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

За месяц американская валюта укрепилась на 14,54 теге.

В обменных пунктах Астаны и Алматы её продают по 480-480,7 тенге.

Курс евро составил 503,26 тенге, российского рубля - 4,73 тенге, китайского юаня - 65,33 тенге.