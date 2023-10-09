Курс доллара начал снижаться в Казахстане
Сегодня, 19:49
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Сегодня, 19:49Сегодня, 19:49
197Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
На Казахстанской фондовой бирже завершились торги иностранными валютами. По их итогам средневзвешенный курс доллара снизился на 1,19 тенге и составил 477, 16 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
За месяц американская валюта укрепилась на 14,54 теге.
В обменных пунктах Астаны и Алматы её продают по 480-480,7 тенге.
Курс евро составил 503,26 тенге, российского рубля - 4,73 тенге, китайского юаня - 65,33 тенге.
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