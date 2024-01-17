Курс доллара начал расти в Казахстане
Сегодня, 17:45
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Сегодня, 17:45Сегодня, 17:45
103Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
Средневзвешенный курс доллара вырос по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже и составил 452,96 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
За сутки курс стал выше на 1,57 тенге.
В обменных пунктах Астаны доллар продают по 455,5 тенге, Алматы - 455,1 тенге.
Курс евро по итогам торгов - 492,33 тенге, российского рубля - 5,13 тенге, китайского юаня - 62,77 тенге.
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