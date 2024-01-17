Курс доллара начал расти в Казахстане

Сегодня, 17:45

Сегодня, 17:45

Средневзвешенный курс доллара вырос по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже и составил 452,96 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

За сутки курс стал выше на 1,57 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 455,5 тенге, Алматы - 455,1 тенге.

Курс евро по итогам торгов - 492,33 тенге, российского рубля - 5,13 тенге, китайского юаня - 62,77 тенге.