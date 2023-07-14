  • 14 Июля, 20:06
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pxhere.com Сегодня, 19:46
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Сегодня, 19:46
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Фото: pxhere.com

Курс доллара ещё вырос в Казахстане

Курс доллара перед выходными вырос в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже курс составил 446,27 тенге, поднявшись на 2,5 тенге за день.

Курс евро составил 501 тенге, рубля - 4,95 тенге, юаня - 62,4 тенге.

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Сегодня, 19:46
149
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