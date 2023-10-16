Курить или вейпить: как борются с табачной зависимостью в Казахстане

То, что курение вредит, — это аксиома. Страшные фотографии на пачках призваны отпугнуть впечатлительных, предупреждая о возможных последствиях вредной привычки, вплоть до бесплодия и рака. Всемирная организация здравоохранения признает курение эпидемией, которая угрожает убить до миллиарда человек только в этом столетии.

Власти многих стран принимают меры по сохранению здоровья и жизни граждан. В Туркменистане принята национальная программа о создании свободной от табака страны к 2025 году.

Принимаются и более радикальные решения: в Новой Зеландии правительство приняло закон, который полностью запрещает покупать сигареты людям, рожденным после 2008 года. То есть эти граждане ни при каких условиях не смогут приобрести табачные изделия в родной стране. Проблема в Новой Зеландии, меж тем, стоит остро – здесь курят 13 % населения, то есть даже не каждый десятый. Новозеландцы пытаются снизить вред еще и тем, что стараются перевести курильщиков на вейпы и электронные сигареты, потому что те наносят меньше вреда здоровья за счет отсутствия продуктов горения. Однако есть исследования, которые опровергают данную информацию.

Четыре страны – Турция, Бразилия, Маврикий и Нидерланды – приняли предложенный ВОЗ комплекс мер, известный как MPOWER. Благодаря ему перечисленные государства планируют постепенно и эффективно снижать число курильщиков среди населения, особенно среди беременных женщин и несовершеннолетних.

В данный комплекс входит постоянный мониторинг ситуации, защита людей от дыма, предложение помощи с отказом от табака, предупреждение об опасностях курения, соблюдение запретов на рекламу и другие способы продвижения табачных компаний, включая спонсорство, повышение налогов на табачные изделия.

Что из этого делают в Казахстане? Перечислим по пунктам.

Эксперты критикуют Министерство здравоохранения за неэффективное использование средств, выделенных на сбор статистики по курильщикам. В результате проведенных исследований Министерство здравоохранения РК не может сказать, сколько сейчас курильщиков в Казахстане, что они предпочитают курить, сколько среди них несовершеннолетних. Последнее крупное исследование проводилось в 2019 году в рамках Глобального опроса взрослого населения о потреблении табака (GATS) – с тех пор ситуация явно изменилась, хотя бы за счет резкого роста популярности новых видов табачной продукции. Однако минздрав продолжает ссылаться на него в ответах на официальные запросы.

Исследование меньшего масштаба было проведено Бюро статистики в 2021 году. Оно представляло собой опрос 12 тысяч человек, его результаты были экстраполированы на все население. Этот мониторинг показал, что курит каждый пятый казахстанец.

Если посмотреть на цифры с другой стороны, рынок табачных изделий заметно изменился – спрос на сигареты и папиросы упал на 10 %. В немалой степени за счет новых систем нагревания табака – электронных сигарет, вейпов и другое. Спад продолжается в течение последних нескольких лет. В эти же годы все чаще стала заходить речь о том, чтобы приравнять системы парения к традиционным табачным изделиям в том числе по стоимости акциза. Минздрав даже рассматривает вариант полного запрета вейпов и подобной им продукции на территории Казахстана.

Если бы данный комплекс был принят в Казахстане, пункт про защиту людей от дыма, то есть пассивного курения, был бы провален. Это легко заметить по отношению курильщиков к окружающим: очень многие из них настолько неспособны потерпеть, что в результате дымят везде, включая все те места, курение в которых запрещено законом. Отцы с сигаретами у детских площадок, таксисты и авиапассажиры, рядом с которыми невозможно сидеть из-за сильного запаха табака, беременные на сохранении, которые украдкой бегают во двор роддома, рабочие, которые ленятся выйти на крыльцо или балкон, – все это привычная картина. Когда в заведении просят курильщиков выйти на улицу и не вейпить в помещении, обязательно найдутся несколько человек, которые проигнорируют просьбу, даже если речь идет о присутствии аллергиков, астматиков, маленьких детей.

Помощи желающим бросить на государственном уровне нет. Каждый желающий избавиться от вредной привычки должен справляться самостоятельно.

Минздрав пытается предупреждать об опасностях курения, но в этом вопросе наблюдается перекос: все знают про опасность сигарет, но про опасность вейпов ни слова, хотя они также содержат никотин и прочие токсичные вещества, которые негативно влияют на здоровье. Социальная реклама – столь любимые чиновниками баннеры и видеоролики – на эту тему отсутствует полностью. Более того, хотя в принятом в 2020 году Кодексе "О здоровье народа и системе здравоохранения" прямо говорится, что изделия с нагреваемым табаком, системы для нагрева табака, электронные системы потребления и жидкости для них относятся к табачным изделиям, а значит на них накладываются все соответствующие ограничения.

То есть их нельзя продавать лицам младше 21 года, нельзя открыто выкладывать на витрины и прилавки, на них должно быть предупреждение о вреде потребления табачных изделий и никотина. Продавец обязан проверять документы у покупателей.

К тому же на них не должно быть никаких надписей, которые могут создать впечатление о том, что данные изделия менее вредны. В законе прямо говорится, что запрещены такие слова как "с низким содержанием смол", "легкие", "очень легкие", "мягкие", "экстра", "ультра", а также слова, связанные с продуктами питания, в том числе с фруктами, ягодами и сладостями.

Однако многие продавцы до сих пор не знают всех этих особенностей, поэтому огромное количество вейп-шопов заманивает покупателей, в том числе открыто демонстрируя яркие табачные изделия, которые оформлены с нарушением всех правил, и дизайн которых зачастую выглядит как рассчитанный на детей и подростков. Волонтеры систематически обходят торговые точки и проводят разъяснительную работу, однако магазинов по стране тысячи, и добраться до них всех невозможно. При этом минздрав такую работу не проводит, хотя это должно входить в обязанности чиновников, которые заняты в ведомстве, ответственном за здоровье нации.

Акциз на системы нагревания табака сейчас составляет 80 % от акциза на традиционные табачные изделия. Повышение было в январе – до этого акциз составлял 70 %. Эффект от подорожания появился сразу, в Казахстане на четверть выросло производство обычных сигарет.

Заметно выросло и количество контрабандной табачной продукции. Если посмотреть сведения о пресеченных попытках, то можно увидеть, что стоимость нелегальных сигарет и вейпов, которые правоохранительным органам удалось выявить и изъять, исчисляется уже не миллионами тенге, а миллиардами. Яркий случай – в начале августа преступники пытались перегнать из Кыргызстана в Казахстан два вагона табачных изделий на 1,3 миллиарда тенге. Госбюджет недополучил 585 миллионов тенге акциза. Случай далеко не единичный, хотя обычно контрабандисты действуют в меньших масштабах, оперируя товаром на суммы в пределах 100 миллионов тенге.

Сколько нелегальных изделий все же достигло потребителей, точно установить не получится, но эксперты дают примерную оценку. По их подсчетам, доля продукции, которая не предназначалась для казахстанцев, в 2020 составляла 1,4 %, в 2022 – уже 6,3 %.

Контрабанда зачастую изготавливается из некачественного сырья, что вредит потребителям еще сильнее, и демпингует рынок. Однако борьба с ней похожа на попытку унести воду в решете, с чем казахстанские пограничники пока справиться не могут, и не вызовет удивления, если расследования выяснят, что причиной ситуации стала коррупция.

Обратим внимание также на то, что табачные компании активно занимаются благотворительностью и, например, спонсируют сельскохозяйственные компании. В августе акима Алматинской области и министра индустрии и инфраструктурного развития РК подвергли критике за то, что они не появились на открытии нового цеха на табачной фабрике. Якобы чиновники должен был уделить внимание "ключевому национальному инвестору". Вместо них присутствовали замакима и аким Илийского района Алматинской области.

Весьма показательный случай.

Таким образом, ситуация, следующая: минздрав не занимается антитабачной пропагандой в нужных масштабах, не работает с распространителями и потребителями табачной продукции, не изучает ситуацию с курением в стране. До сих пор не принят технический регламент по маркировке систем нагревания табака, и представители отрасли считают, что идет намеренное затягивание сроков. Акцизы на менее вредные для здоровья продукты растут, хотя это не соответствует политике оздоровления нации. Общество ждет от чиновников поддержки табачных компаний, и табачные компании ее получают.

Можно с уверенностью сказать, что у нас не просто есть табачное лобби, но что оно довольно сильное и действительно влияет на ситуацию в стране.

К слову, представители ВОЗ тоже считают, что табачное лобби в Казахстане существует.