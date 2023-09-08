Курьеров, доставщиков и таксистов обеспечат социальными гарантиями в Казахстане

Пилотный проект по платформенной занятости запущен в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерством труда и социальной защиты населения РК.

По информации ведомства, в рамках Социального кодекса РК определены участники платформенной занятости (оператор интернет-платформы, заказчик и исполнитель), а также порядок их взаимоотношений между собой.

Отметим, речь идет о платформенной занятости. Это понятие в Казахстане появилось сравнительно недавно. И до последнего времени курьеры, доставщики и таксисты регистрировались на таких крупных платформах как Яндекс, Uber, Glovo и Wolt и работали без заключения трудовых договоров. При этом они не имели никаких социальных выплат в виде пенсионных отчислений, в ОСМС и так далее.

Теперь же, как отмечает Комитет госдоходов, с момента регистрации на интернет-платформе исполнители (те самые курьеры, доставщики и таксисты) будут признаваться "независимыми работниками" и будут обеспечены социальными гарантиями.

"Комитетом государственных доходов министерством финансов реализуется пилотный проект, в рамках которого операторы интернет-платформ признаются налоговыми агентами с обязательствами по уплате налогов и социальных платежей. Заключено соглашение об участии в пилотном проекте с ТОО "Яндекс.Такси Корп". Также ведутся переговоры с компаниями Wolt и Glovo", - сообщила пресс-служба ведомства.

Также сообщается, что с 2025 года планируется ввести упрощенный налоговый режим с установлением единой фиксированной процентной ставки налогов и социальных платежей.

"Данный вопрос в настоящее время прорабатывается совместно с министерствами национальной экономики, финансов и здравоохранения", - отметили в комитете.

Подчеркивается, что указанные меры также будут способствовать "выводу из тени" существенной части занятого населения. В результате проводимой работы процедура регистрации на интернет-платформах, а также расчет налогов и социальных платежей будут полностью автоматизированы.