Купол футбольного поля обвалился в Сатпаеве
Сегодня, 22:14
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Сегодня, 22:14Сегодня, 22:14
108Фото: Кадр из видео МИА "Казинформ"
В Сатпаеве из-за сильного ветра обвалился купол футбольного поля. Пострадавших нет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
Инцидент произошел сегодня в 14:30. Из-за сильного ветра с обеих сторон сорвался купол футбольного поля.
"Людей, которые находились внутри, вывели на улицу. Пострадавших нет", — сообщили в пресс-службе акимата Сатпаева.
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