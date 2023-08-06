  • 6 Августа, 22:34
  • BAIGENEWS

Купол футбольного поля обвалился в Сатпаеве

Сегодня, 22:14
АВТОР
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Кадр из видео МИА "Казинформ" Сегодня, 22:14
Сегодня, 22:14
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Фото: Кадр из видео МИА "Казинформ"

В Сатпаеве из-за сильного ветра обвалился купол футбольного поля. Пострадавших нет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Инцидент произошел сегодня в 14:30. Из-за сильного ветра с обеих сторон сорвался купол футбольного поля.

"Людей, которые находились внутри, вывели на улицу. Пострадавших нет", — сообщили в пресс-службе акимата Сатпаева.

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