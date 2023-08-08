Купался в запрещенном месте: мужчина утонул в реке близ Атырау

Трагедия произошла 7 августа в селе Талкайран близ Атырау в реке Урал.
"Он купался в запрещенном месте. Водолазы провели подводные поисково-спасательные работы. Спасатели ДЧС извлекли из воды тело утонувшего и передали сотрудникам полиции. В поисковых работах были задействованы три спасателя", - говорится в сообщении.
По информации ДЧС, всего с начала года на водоемах Атырауской области утонуло 11 человек, трое из которых - дети. Спасти удалось шестерых.
Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области призывает всех строго соблюдать правила безопасности на воде.