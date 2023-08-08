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Купался в запрещенном месте: мужчина утонул в реке близ Атырау

Сегодня, 14:20
АВТОР
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istock Сегодня, 14:20
Сегодня, 14:20
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Фото: istock
Спасатели ДЧС Атырауской области извлекли из воды тело утонувшего мужчины 58 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям области.

Трагедия произошла 7 августа в селе Талкайран близ Атырау в реке Урал.

"Он купался в запрещенном месте. Водолазы провели подводные поисково-спасательные работы. Спасатели ДЧС извлекли из воды тело утонувшего и передали сотрудникам полиции. В поисковых работах были задействованы три спасателя", - говорится в сообщении.

По информации ДЧС, всего с начала года на водоемах Атырауской области утонуло 11 человек, трое из которых - дети. Спасти удалось шестерых.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области призывает всех строго соблюдать правила безопасности на воде.

 

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