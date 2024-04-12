Кукушкин устроил триллер за полуфинал "Челленджера"
Сегодня, 21:55
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Сегодня, 21:55Сегодня, 21:55
117Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (143 АТР) вышел в полуфинал турнира категории "Челленджер" в Мадриде (Испания), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.
В четвертьфинале казахстанец обыграл испанца Альберта Рамоса (105 АТР) с общим счётом 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5).
Встреча продлилась 3 часа и 53 минуты.
В полуфинале Михаил сыграет против итальянца Стефано Наполитано (158 АТР).
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