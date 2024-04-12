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Кукушкин устроил триллер за полуфинал "Челленджера"

Сегодня, 21:55
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ktf.kz Сегодня, 21:55
Сегодня, 21:55
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Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (143 АТР) вышел в полуфинал турнира категории "Челленджер" в Мадриде (Испания), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.

В четвертьфинале казахстанец обыграл испанца Альберта Рамоса (105 АТР) с общим счётом 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5).

Встреча продлилась 3 часа и 53 минуты.

В полуфинале Михаил сыграет против итальянца Стефано Наполитано (158 АТР).

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