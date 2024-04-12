Кукушкин устроил триллер за полуфинал "Челленджера"

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (143 АТР) вышел в полуфинал турнира категории "Челленджер" в Мадриде (Испания), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.

В четвертьфинале казахстанец обыграл испанца Альберта Рамоса (105 АТР) с общим счётом 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5). Встреча продлилась 3 часа и 53 минуты. В полуфинале Михаил сыграет против итальянца Стефано Наполитано (158 АТР).