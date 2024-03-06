  • 6 Марта, 13:18
  • BAIGENEWS

"Паста с казы и стажировка в ресторане со звездой "Мишлена": история повара Жасулана Абуова

Сегодня, 12:30
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BaigeNews.kz Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30
88
Фото: BaigeNews.kz

Жасулан Абуов - повар, чья профессия стала не просто работой, а настоящим делом его жизни. Свой путь молодой человек начал еще 14 лет назад, порой ему приходилось работать целыми днями бесплатно - в обмен на опыт и мастерство. Сегодня он возглавляет кухню одного из ресторанов Астаны, где применяет не только свою технику, обточенную годами, но и творчество. 

Жасулан - автор собственных блюд, которые уже стали популярны среди посетителей заведений. Как утверждает сам герой, кухня у него в крови, а профессионализм - результат постоянной тяги к знаниям.

Подробнее - в новом выпуске специального репортажа "Наши люди".

Самое читаемое

Наверх