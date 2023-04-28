"Кудебаев не собирался возвращаться в Казахстан" - Генпрокуратура о задержании беглого генерала

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Сбежавший от правосудия генерал-майор Серик Кудебаев не планировал добровольно сдаваться властям Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры. В ведомстве сегодня опровергли разговоры о том, что бывший начальник департамента полиции Алматинской области самостоятельно вернулся на родину после побега.

Для поимки и возвращения Кудебаева в страну правоохранительными и специальными органами во взаимодейтствии с иностранными партнерами проделана огромная работа, отметили прокуроры.

"Подключены силы Интерпола, в министерство юстиции Турецкой Республики направлены материалы по его экстрадиции. Отмечаем, что Кудебаев С.М. не собирался самостоятельно возвращаться на родину, поскольку по полученным данным, он подал документы на оформление вида на жительство. В дальнейшем, при содействии зарубежных коллег Кудебаев С.М. был задержан на территории Турецкой Республики и доставлен в Казахстан", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Экс-глава ДП Алматинской области Серик Кудебаев обвиняется в превышении полномочий. По версии следствия, во время январских беспорядков 2022 года он, будучи комендантом Алматинской области, покинул здание департамента полиции. Участники беспорядков похитили оттуда оружие.

12 апреля 2023 года перед оглашением приговора суда стало известно, что Кудебаев сбежал в Турцию.

Сегодня судебный процесс продолжится в Алматинской области.